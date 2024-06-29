Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA: DÜŞTÜ! 29 Haziran 2024 Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, ve gram altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları canlı son durum: 29 Haziran 2024 Gram, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını inceliyor. Bugünlerde dalgalı seyrini sürdüren cumhuriyet altın fiyatı 15,677 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bugün saat 15.45 itibariyle 2,326 dolardan güne başladı. Peki, 29 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Habertürk Anasayfa