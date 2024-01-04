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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak 2024 Perşembe tablo - Altın Haberleri

        Altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 lira seviyesini aşarken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 07:41
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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