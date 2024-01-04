Altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 lira seviyesini aşarken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 4 OCAK PERŞEMBE... Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...
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4 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.956,63
1.956,88
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.044,33
2.044,61
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.131,08
3.199,98
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.522,42
12.758,84
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.242,59
6.399,96
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.522,42
12.758,84
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.592,24
13.941,23
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,42
1.476,32
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.857,69
1.982,70