ALTIN FİYATLARI 2 EKİM... Altın fiyatları 2 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira, çeyrek altın ise 2 bin 660 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 2 Ekim alış satış tablosu...