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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI| Son dakika: 2 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftaya yatay seyirde başladı! 2 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 2 Ekim Pazartesi gününe yatay yönlü seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün en kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Ekim alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 08:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 08:11
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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