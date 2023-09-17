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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika 17 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın hafta sonu yükselişte! Son dakika 17 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 17 Eylül Pazar gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan altın fiyatları yükseliş seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 17 Eylül altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 08:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 08:22
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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