Hafta sonunun gelişiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilik birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altında yaşanan anlık düşüş ve yükselişler Habertürk'ün altın fiyatları sayfasından anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...