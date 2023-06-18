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ALTIN FİYATLARI CANLI| Çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Haziran Pazar alış - satış tablosu

Altın fiyatları 18 Haziran Pazar günü ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları 18 Haziran Pazar yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hafta başında rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları haftayı yatay yönlü seyirde kapattı.Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Giriş: 18.06.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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