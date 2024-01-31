Altın fiyatları 31 Ocak bugün sabah saatlerindeki yatay seyrin aksine öğle saatlerinden itiabren yeniden yükselişe geçti. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...