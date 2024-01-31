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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

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        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:31
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