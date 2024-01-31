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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ocak 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın günü yükselişle kapatıyorGram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu

        Güne yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:43
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