Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Hem ekonomi gündemini takip edenler hem de yatırımcılar canlı altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Bugün gram altın 3.307 TL'den işlem görüyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata, ziynet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Şubat 2025 altın fiyatları
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Altın fiyatları 8 Şubat Cumartesi gününe durağan seyirde başladı. Bugün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 3 bin 307 lira, çeyrek altın fiyatı ise 5 bin 292 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 859 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2025
8 Şubat Cumartesi gününe gram altın 3307 liradan başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 292 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.307,74
Satış: 3.308,28
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.859,40
Satış: 2.862,75
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.292,38
Satış: 5.409,04
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.169,52
Satış: 21.570,00
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.729,00
Satış: 21.842,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.643.00
Satış: 21.888.00
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.027,96
Satış: 3.204,70
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.551,68
Satış: 10.818,08
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.169,52
Satış: 21.570,50
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.804,59
Satış: 2.682,43
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