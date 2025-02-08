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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 8 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Hem ekonomi gündemini takip edenler hem de yatırımcılar canlı altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Bugün gram altın 3.307 TL'den işlem görüyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata, ziynet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 8 Şubat 2025 altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 08:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:15
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