Canlı altın fiyatları alış ve satışta son durum: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatları 2024 yılının son gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda hafif yükseliş hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan işlem gördü. Peki 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Canlı altın fiyatları grafiği anlık değişkenlik gösteriyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
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31 ARALIK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 31 Aralık Salı günü güne 2 bin 964 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 742 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.964
Satış: 2.964
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.607
Satış: 2.608
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.742
Satış: 4.846
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.970
Satış: 19.328
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.159
Satış: 19.574
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.616
Satış: 20.115
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.705
Satış: 2.866
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.605
Satış: 2.450
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