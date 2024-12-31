Canlı altın fiyatları grafiği anlık değişkenlik gösteriyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu