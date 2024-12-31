Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Canlı altın fiyatları alış ve satışta son durum: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları 2024 yılının son gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda hafif yükseliş hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan işlem gördü. Peki 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Habertürk Anasayfa