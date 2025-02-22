Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 22 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.438,07 TL'den, çeyrek altın 5.822,00 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum