Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 8 Haziran 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları gün içerisinde düşüşe geçti. 7 Haziran Cuma günü saat 15:55 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 409 TL'ye kadar geriledi. İşte, 8 Haziran 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
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Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu ifade ederek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildiğini söyledi.
ABD'de bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri verdiğini vurgulayan analistler, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini dile getirdi.
Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.
Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 7 Haziran Cuma günü saat 15:55 itibarıyla 2 bin 409 TL'ye kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 940 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.409,61
Satış: 2.409,99
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.337,75
Satış: 2.338,13
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.855,40
Satış: 3.940,41
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.421,52
Satış: 15.713,11
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.686,70
Satış: 7.880,83
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.421,52
Satış: 15.713,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.026,90
Satış: 16.436,57
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.297,66
Satış: 1.715,08
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.204,20
Satış: 2.331,65