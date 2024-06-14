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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: Altın yükseliyor! 14 Haziran 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükseliyor! 14 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün değer kazanmaya başladı. 14 Haziran günü saat 07:20 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 408 liradan alıcı buluyor. İşte, 14 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:27
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