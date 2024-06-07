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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 7 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 7 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:53 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:53
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