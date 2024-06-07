Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 7 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı anlık takip sayfası...
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Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlenmeye bağlı olarak altın fiyatları değer kazanıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 461 liradan yaparken; 7 Haziran Cuma günü saat 07:50 itibarıyla 2 bin 474 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 045 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.474,05
Satış: 2.474,43
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.377,93
Satış: 2.378,27
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.958,48
Satış: 4.045,70
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.833,91
Satış: 16.133,30
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.892,22
Satış: 8.091,39
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.833,91
Satış: 16.133,30
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.181,70
Satış: 16.590,06
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.324,62
Satış: 1.748,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.248,01
Satış: 2.380,78