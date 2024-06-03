Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 3 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! İşte, 3 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. Yeni haftaya da düşüş trendinde başlayan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 3 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Habertürk Anasayfa