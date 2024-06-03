Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! İşte, 3 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. Yeni haftaya da düşüş trendinde başlayan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 3 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta sonuna değer kaybıyla giren altın fiyatları, yeni haftayı da düşüş trendinde açtı. Gram altın fiyatı yeniden 2 bin 400 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 412 liradan yaparken; 3 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 402 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 943 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.401,85
Satış: 2.402,19
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.327,83
Satış: 2.328,23
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.842,96
Satış: 3.927,58
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.371,85
Satış: 15.662,29
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.661,90
Satış: 7.855,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.371,85
Satış: 15.662,29
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.960,75
Satış: 16.357,13
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.288,44
Satış: 1.700,80
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.189,22
Satış: 2.310,78