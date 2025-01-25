Altın yükseliyor! 25 Ocak 2025 altın fiyatlarında son durum nedir?
ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı büyük çaplı yatırımlar ve yerli üretimin korunacağına yönelik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor. ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor. Peki, tüm bu gelişmelerden altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte, 25 Ocak altın fiyatları...
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ALTINDA REKOR HAFTASI
Gram altın 24 Ocak Cuma günü 3.180 TL iken 25 Ocak Cumartesi günü 3.178 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5.089 TL'den, 5.085 TL'ye geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.178,46
Satış: 3.178,91
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.769,27
Satış: 2.771,90
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.085,54
Satış: 5.197,52
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.611,00
Satış: 20.794,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.139,29
Satış: 10.395,04
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.046,05
Satış: 21.574,41
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.715,68
Satış: 2.573,26
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.883,48
Satış: 3.045,15
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