Altın alacaklar dikkat! 12 Haziran 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. Yatırımcılar için 12 Haziran Çarşamba bugünkü güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz üstünde bir değerden alıcı buluyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.408,42
Satış: 2.408,75
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.314,12
Satış: 2.314,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.853,47
Satış: 3.938,31
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.682,86
Satış: 7.876,62
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.973,25
Satış: 16.376,51
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.294,51
Satış: 1.710,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.199,08
Satış: 2.324,93