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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 12 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat! 12 Haziran 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. Yatırımcılar için 12 Haziran Çarşamba bugünkü güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 07:37 Güncelleme: 12.06.2024 - 07:37
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