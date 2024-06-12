Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz üstünde bir değerden alıcı buluyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...