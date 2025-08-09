Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 11 AĞUSTOS ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI! Bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ile gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 11 Ağustos 2025 Pazartesi bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Yeni haftanın ilk günü 11 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti. Altın ve gümüş fiyatları geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ile ABD'nin tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle şekillendi. Bazı küresel bankacılık devleri piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından tahminlerini güncelledi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 09.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:57
