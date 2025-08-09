Altın fiyatları düşüşte! 11 Ağustos 2025 Pazartesi bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Yeni haftanın ilk günü 11 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti. Altın ve gümüş fiyatları geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ile ABD'nin tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle şekillendi. Bazı küresel bankacılık devleri piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından tahminlerini güncelledi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum
- 1
Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcıların gözünde daha da cazip hale getiriyor. Gram altın 4.396 TL, çeyrek altın 7.033 TL’den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos 2025 gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları alış satış bilgisi
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.396,3270
Satış: 4.396,3940
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.396,60
Satış: 3.398,89
-
- 4
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.014,47
Satış: 4.220,33
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.188,8600
Satış:28.723,4600
- 6
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.033,4000
Satış: 7.189,1900
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.689,00
Satış: 28.838,00
- 8
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.278,17
Satış: 30.009,13
- 9
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.466,00
Satış: 72.010,00
-
- 10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış:14.109,18
Satış: 14.464,60
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış:2.411,67
Satış: 3.377,33
- 12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.306,24
Satış: 28.839,90
-