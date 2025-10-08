Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 8 EKİM: Altın rekora doymuyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 8 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününü de rekorla açtı. Altının ons fiyatı, bugün erken saatlerde 3.977 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki bu tarihi yükselişle birlikte gram altın da 5 bin 300 liranın üzerine çıktı. Öte yandan Goldman Sachs, 2026 Aralık için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 08.10.2025 - 01:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:08
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
