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ALTIN FİYATLARI CANLI | 3 Aralık 2022 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 3 Aralık Cumartesi günü alış - satış fiyatları belli oldu!

Altın fiyatları 3 Aralık Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın bin 70 lira, çeyrek altın ise bin 760 lira üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel çeyrek ve gram altın alış - satış tablosu...

Giriş: 03.12.2022 - 07:02 | Güncelleme: ABONE OL

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