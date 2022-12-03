ALTIN FİYATLARI 3 Aralık Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılarla birlikte özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki işlemler piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. Dün ise Çeyrek altın bin 760 lira gram altın ise bin 70 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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