ALTIN FİYATLARI 28 Ocak Cuma gününe dün ki gibi düşüşle başladı Serbest piyasada çeyrek altın bin 299 lira gram altın ise 800 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada kaydedilen güncel altın fiyatları 28 Ocak alış ve satış tablosu...