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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 28 MART: Altın yükseliyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 28 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçların ülkeye girişinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti. Gram altın, saat 15.30 itibarıyla 3 bin 732 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:08
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