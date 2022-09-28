Gram altın %-0,17 düşüş ile 964,23 TL olurken çeyrek altın güne %-0,17 düşüş ile 1.576,52 TL seviyelerinde başladı. Uzun süre yükseliş ivmesi kaydeden altın fiyatları son günlerde yatay yönlü seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü?" İşte 28 Eylül Çarşamba 2022 bugün Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...

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