Yeni haftanın ilk iş gününe yatay seyir ile başlayan altın fiyatları güncel alış şatış rakamlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte 26 Eylül Pazartesi 2022 Kapalıçarşı bugün güncel çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...

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