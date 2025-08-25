Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolardaki yükseliş hareketi altına negatif yansıdı. Değerli metal, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, yeni haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!