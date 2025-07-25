Altın fiyatları 25 Temmuz 2025 verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dünya genelinde tarife belirsizlikleri varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin Japonya ile anlaşması ve Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası düşüşe geçen altının ons fiyatı, 3 bin 387 dolardan işlem görüyor. İşte 25 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…