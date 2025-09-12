Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 13 EYLÜL 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler, güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen altın, hafta sonu işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın, an itibarıyla 4 bin 858 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 773 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? İşte 13 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 07:40 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:06
