ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas ın, Gazze de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının güvenli liman cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1 e kadar geriledi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.408,6330 Satış: 5.409,1830 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 4.037,84 Satış: 4.038,47 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 8.653,8100 Satış: 8.844,0100 CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZCUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 34.597,0900 Satış: 35.249,9000 CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZTAM ALTIN FİYATI Alış: 36.689,00 Satış: 37.063,00 CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZYARIM ALTIN FİYATI Alış: 17.327,18 Satış: 17.763,74 CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 34.763,00 Satış: 35.418,84 CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZATA ALTIN FİYATI Alış: 37.338,84 Satış: 38.290,74 CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 3.100,81 Satış: 4.189,99 CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 5.134,32 Satış: 5.373,06 CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZGREMSE ALTIN FİYATI Alış: 91.381,00 Satış: 92.300,00 CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ