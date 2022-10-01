Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde bugün piyasada kendini gösteriyor. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile "1 Ekim Cumartesi bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtı...

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