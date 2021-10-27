ALTIN FİYATLARI 27 Ekim Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın 560 liranın altını gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...