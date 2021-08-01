ALTIN FİYATLARI 1 Ağustos Pazar günü ne kadar? Haftayı sert düşüşle kapatan altın fiyatları, piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu...