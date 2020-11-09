Ülkemizde altın en çok kullanılan yatırım araçlarından biri. Vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatları ve altın yorumlarının yanı sıra en çok "Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 9 Kasım altın fiyatlarına göre; gram altın, yüzde 7 değer kaybıyla 500 liranın altına geriledi. Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3.324 liradan satılıyor.