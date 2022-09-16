Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları dolar kuru ve altının ons değerindeki hareketliliğe paralel seyir izlemeye devam ediyor. İşte, 16 Eylül Kapalıçarşı'da altın alış-satış fiytaları...

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