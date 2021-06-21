ALTIN FİYATLARI 21 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyre altın fiyatları 21 Haziran alış ve satış tablosu...