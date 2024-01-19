Altında düşüş devam ediyor! İşte 19 Ocak Perşembe altın fiyatları
Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Birkaç gündür altında başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın öğleden sonra 1.948 TL'den işlem görürken; çeyrek altın ise 3.118 TL oldu. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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Altın fiyatları 19 Ocak... Altın fiyatlarında gerileme öğleden sonra da devam ediyor. Gram altın haftanın başında 1.977 TL seviyesine kadar düşmüştü. Saat 14.30 itibarıyla gram altın 1.948 TL'den işlem görmeye devam ediyor. İşte, 19 Ocak canlı altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.948,86
1.949,17
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ALTIN/ONS FİYATI
2.009,34
2.009,69
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.118,25
3.186,91
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.472,69
12.708,58
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.217,01
6.373,81
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.472,69
12.708,58
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.500,60
13.836,56
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,49
1.461,53
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.857,79
1.961,08