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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| Altında düşüş devam ediyor! 19 Ocak 2024 2024 güncel altın alış-satış tablosu ile güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! İşte 19 Ocak Perşembe altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Birkaç gündür altında başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın öğleden sonra 1.948 TL'den işlem görürken; çeyrek altın ise 3.118 TL oldu. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:21
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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