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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| Altında düşüş devam ediyor! 18 Ocak 2024 Perşembe 2024 altın alış-satış tablosu ile güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! İşte 18 Ocak Perşembe altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Birkaç gündür altında başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın öğleden sonra 1.948 TL'den işlem görürken; çeyrek altın ise 3.118 TL oldu. İşte, 18 Ocak 2024 Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:50
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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