ALTIN FİYATLARI 24 Haziran Perşembe... Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler günün ilk ışıklarıyla birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyre altın fiyatları 24 Haziran alış ve satış tablosu...