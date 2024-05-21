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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: Canlı altın fiyatları düşüyor! 22 Mayıs bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden düşüyor! 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları bugün değer kaybetmeye başladı. 21 Mayıs Salı günü saat 15:25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 423 dolardan işlem görürken; gram altın bugün yeniden 2 bin 509 liradan alıcı buluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:12
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        • 1

          Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, banka yetkililerinin bugün de devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

          Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

          Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

          Analistler, bugün ayrıca yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 22 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 21 Mayıs Salı günü saat 15:25 itibarıyla 2 bin 509 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 104 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 087 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.509,03

          Satış: 2.509,38

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.422,77

          Satış: 2.423,10

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.014,44

          Satış: 4.102,83

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 16.055,99

          Satış: 16.359,34

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.003,79

          Satış: 8.205,66

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.055,99

          Satış: 16.359,34

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.516,02

          Satış: 16.928,22

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.341,70

          Satış: 1.761,22

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.276,79

          Satış: 2.400,16

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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