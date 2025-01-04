Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 4 OCAK 2025: Altında ibre ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Ocak 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Geçtiğimiz gün 3032 liraya kadar yükselen gram altın, şu sıralar 3 bin liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 07:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Habertürk Anasayfa