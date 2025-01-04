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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 4 OCAK 2025: Altında ibre ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre ters yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Ocak 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösteren altın fiyatlarında ibre tersine döndü. Geçtiğimiz gün 3032 liraya kadar yükselen gram altın, şu sıralar 3 bin liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 07:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:30
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