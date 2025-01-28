Altın düşüş eğiliminde! 28 Ocak 2025 altın fiyatlarında son durum
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...
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Varlık fiyatlarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ticari tarife söylemlerinin tesirlerine yönelik belirsizlikler etkili olmaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme konusunda daha temkinli olmasının beklendiğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 28 Ocak altın fiyatları...
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ALTIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!
Gram altın dün 3.164 TL iken bugün 3.149 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın da 5.064 TL'den 5.039 TL olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.149,3120
Satış: 3.149,6570
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.739,31
Satış: 2.739,69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.038,6000
Satış: 5.149,3100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.155,6200
Satış: 20.535,0400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.455,00
Satış: 20.640,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.044,38
Satış: 10.297,45
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.151,74
Satış: 20.531,91
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.915,65
Satış: 21.440,83
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.702,29
Satış: 2.557,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.861,72
Satış: 3.022,72
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