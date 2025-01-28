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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 28 Ocak: Bugün çeyrek altın, gram, Cumhuriyet, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın düşüş eğiliminde! 28 Ocak 2025 canlı altın fiyatlarında son durum

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 28 Ocak 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 07:17 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:32
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