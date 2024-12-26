Altın fiyatlarında son durum! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum 27 Aralık Cuma günü için araştırılıyor. Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekti. Peki, bu karardan sonra 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 27 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yılın son faiz kararı sonrası gram altın 2 bin 976 liradan, 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 864 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.975,5260
Satış: 2.976,0020
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.627,1300
Satış: 2.627,7700
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.759,7500
Satış: 4.864,9100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.042,7100
Satış: 19.404,1100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.366,00
Satış: 19.660,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.495,97
Satış: 9.735,74
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.051,87
Satış: 19.413,15
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.864,14
Satış: 20.369,21
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.621,38
Satış: 2.459,45
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.730,25
Satış: 2.878,81
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.190,00
Satış: 48.916,00
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