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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 26 ARALIK: Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarındaki son durum 26 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:44
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