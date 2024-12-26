Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekti. Peki, bu karardan sonra 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...