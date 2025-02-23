Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Gram altın, bugün 3 bin 438 lira, ons altın ise 2 bin 937 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.937 TL, gram altın 3.438 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.437,62
Satış: 3.438,13
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.934,80
Satış: 2.937,30
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.500,20
Satış: 5.621,33
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.000,78
Satış: 22.416,57
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.022,00
Satış: 23.163,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.966,01
Satış: 11.242,67
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.000,78
Satış: 22.416,57
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.415,30
Satış: 24.001,91
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.923,45
Satış: 2.809,72
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.221,10
Satış: 3.390,75
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.201,00
Satış: 57.793,00
-
- 13