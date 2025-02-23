Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.937 TL, gram altın 3.438 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…