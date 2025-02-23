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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 23 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Gram altın, bugün 3 bin 438 lira, ons altın ise 2 bin 937 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 07:39 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:58
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