Altın fiyatları yükselişe geçti! 18 Temmuz 2025 bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Değerli metal haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Alınan son verilere göre, saat 17.10 itibarıyla gram altın 4.356 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altında yeniden yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.356,8900
Satış: 4.356,9978
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,25
Satış: 3.339,69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.972,4400
Satış: 7.125,6800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.907,3300
Satış: 28.433,8100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.240,00
Satış: 28.389,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.910,24
Satış: 14.260,11
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.907,69
Satış: 28.433,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.691,04
Satış: 29.414,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.372,52
Satış: 3.331,99
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.950,91
Satış: 4.154,13
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.326,00
Satış: 70.850,00
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