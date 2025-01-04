Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yeni yıla girilmesiyle birlikte hızlı yükseliş gösterdi. Ancak bugünkü tabloya göre, geçtiğimiz gün 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, 3 bine geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…