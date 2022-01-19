ALTIN FİYATLARI 19 Ocak Çarşamba hafta başındaki gibi yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Ocak Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...