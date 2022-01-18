ALTIN FİYATLARI 18 Ocak Salı günü öğle saatlerinde yatay yönlü seyrini muhafaza ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 18 Ocak Salı gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...