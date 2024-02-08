Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.949,79 %1,21
        DOLAR 30,6449 %0,12
        EURO 33,1036 %0,17
        ALTIN 2.005,47 %0,29
        FAİZ 42,79 %-0,47
        GÜMÜŞ GRAM 22,28 %0,25
        BITCOIN 45.382,00 %0,11
        GBP/TRY 38,7216 %0,11
        EUR/USD 1,0779 %0,01
        BRENT 81,76 %3,22
        ÇEYREK ALTIN 3.278,94 %0,29
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları 9 Şubat: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 9 Şubat altın fiyatları

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve çeyrek altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken; altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 9 Şubat canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Habertürk Anasayfa